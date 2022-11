Lycéen et champion du monde

Il fallait oser, enchaîner les vrilles et les figures, oser sortir de sa bulle dans un milieu où les garçons sont rares à s'aventurer. Lucas Valliccioni l'a fait et est devenu champion du monde de natation artistique. Dans son lycée à Bastia (Haute-Corse), la nouvelle de sa victoire a fait sensation. À quinze ans, Lucas est-il encore un lycéen comme les autres ? "Bien sûr que c'est un lycéen comme les autres. Même si ça lui prend du temps, ça ne change rien à sa vie", répond un ami. "Quand même, champion du monde de natation synchro, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit", s'exprime une autre. Ses succès, il les a construits chez lui, en Corse, dans une piscine où il était d'abord venu pour suivre sa cousine quand il avait neuf ans. Alexandra Mondoloni, entraîneur du club "Aqua Synchro Bastia", l'avait accueilli, alors qu'il savait à peine nager. "Je m'en souviens très bien, parce qu'il avait même participé à notre premier gala et on se demandait si on n'allait pas plonger pour le récupérer", raconte-t-elle. Sur les images que nous avons recueillies, vous le verrez un an après ses débuts, encore peu raide mais avec déjà le goût du spectacle. Puis en duo avec sa cousine, en il devient champion de France, d'Europe. En cinq ans, sa progression est fulgurante, jusqu'au titre de champion du monde. Il récompense ce nageur complet, puissant dynamique et surdoué aussi sur le plan artistique. Une réussite qui a un prix, 20 heures d'entraînement par semaine l'an dernier. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Marcellin, M.H. Astraudo