Lycéens interpellés, décryptage d'une vidéo qui fait polémique

Une séquence vidéo circulant sur les réseaux sociaux fait polémique auprès de la communauté de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Elle montre des élèves à genoux, mains sur la tête, encadrés par des policiers. Ces adolescents avaient organisé une mobilisation qui s'était muée en actes de violence avec des jets de pierres et des incendies de voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.