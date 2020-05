Lycées professionnels : les grands perdants du confinement

Parmi les priorités du ministère pour la réouverture des écoles, il y a les filières professionnelles. Dans ces établissements, il est difficile d'enseigner des métiers très manuel à distance. Pour eux, le décrochage scolaire était bien plus important qu'ailleurs. Mais le retour n'aura pas les mêmes conditions qu'au mois de janvier dernier. Ils devront composer avec les contraintes sanitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.