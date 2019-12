Lyon : la Fête des Lumières perturbée par la grève des transports

La Fête des Lumières est le week-end le plus important de l'année à Lyon. Cet événement attire jusqu'à deux millions de personnes chaque année. Mais à cause de la grève à la SNCF, de nombreuses personnes ont été découragées à voyager avec leur voiture. Alors, pour sauver cette édition, le préfet a interdit toutes manifestations dans le centre-ville jusqu'à dimanche soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.