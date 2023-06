Lyon-Turin : le tunnel qui divise

Du côté français, à quelques mètres de l'autoroute, on voit la future porte d'entrée du tunnel Lyon-Turin. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer, ce vendredi 16 juin. Deux cents ouvriers s'activent dans la construction du tunnel depuis six mois. Sous la montagne entre la France et l'Italie, il y a dix chantiers comme celui en image. En 2019, nous avons pu filmer une autre partie du chantier à bord d'une énorme machine appelée "tunnelier". Aujourd'hui, 20 % des galeries sont creusées. Sur les 57,5 kilomètres entre Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) et Suse (Italie), onze sont terminés côté français. Depuis des années, des militants écologistes s'opposent à ce chantier. Malgré une interdiction préfectorale, ils se rassemblent une nouvelle fois ce week-end, en vallée de Maurienne (Savoie). Cet ancien chemin de fer, en image, date de 1871 et passe par le tunnel de Fréjus. Une ligne vétuste selon les industriels. Le tunnel moderne vise à réduire le nombre de poids lourds sur les routes. Une fois terminé, fin 2032, le Lyon-Turin sera le tunnel ferroviaire le plus long du monde. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Prez, S. Thizy