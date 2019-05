Les Lyonnaises championnes d'Europe pour la sixième fois

Elles en ont rêvé, car elles étaient favorites. Les Lyonnaises ont décroché ce samedi 18 mai 2019 leur sixième Ligue des champions. Les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont terrassé celles du FC Barcelone, score final 4 à 1. Cette victoire est d'autant plus savoureuse vue que plusieurs de ces championnes d'Europe seront sur le terrain le 7 juin prochain pour la Coupe du monde avec les Bleues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.