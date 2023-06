Lyrica : un médicament devient la nouvelle drogue du pauvre

À Lyon, ce jour-là, douaniers et CRS contrôlent les vendeurs à la sauvette, à la recherche entre autres de médicaments vendus illégalement. Le plus prisé : le Lyrica, un puissant psychotrope. Malgré la présence des forces de l’ordre, il va nous falloir moins de trois minutes pour nous en procurer. Un vendeur arrive à trottinette et sort de sa poche un sachet rempli de comprimés. Cinq euros les deux, soit 2,50 euros, la gélule, ce faible prix a valu au Lyrica son surnom de "drogue du pauvre". Un homme assis nous dit en consommer de grande quantité, une prise de dix comprimés par jour. La posologie maximale est pourtant de deux comprimés par jour. Très recherché, pour ses effets anxiolytiques, désinhibant et euphorisant, ce médicament est détourné de son usage par les toxicomanes et souvent les consommateurs deviennent eux-mêmes des revendeurs. Comment ce médicament se retrouve-t-il vendu illégalement dans la rue ? Pour limiter le trafic, depuis 2021, il faut une ordonnance sécurisée pour se procurer de la prégabaline. Elle est valable six mois maximum. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, A. Mersi Backchich, L. Renaud