M. Le Pen / E. Macron : l'heure du choix

Marine Le Pen a été la première des deux candidats à se présenter au bureau de vote ce dimanche matin. Dans son fief électoral d'Hénin-Beaumont, accompagnée du maire de la ville, Steeve Briois, chez qui elle a déjeuné dans la foulée. Un rituel qu'elle conserve à chaque élection. À 120 kilomètres de là, sur la Côte d'Opale, Emmanuel Macron est lui au Touquet. En sortant de sa maison ce dimanche midi, il a multiplié les poignées de mains et les photos. Il s'est aussi accordé un bain de foule sur le trajet pour aller au bureau de vote. En fin d'après-midi, il se rendra à l'Élysée. C'est depuis le palais qu'il suivra la proclamation des résultats avec sa garde rapprochée. Une fois les résultats connus, direction le Champ-de-Mars. C'est là, aux pieds de la tour Eiffel, qu'Emmanuel Macron retrouvera ses soutiens et la plupart de ses ministres pour la soirée en cas de victoire, comme de défaite. Marine Le Pen a choisi une autre ambiance plus calme pour sa soirée. À l'écart de Paris, dans ce pavillon du bois de Boulogne. C'est ici, qu'elle suivra l'annonce des résultats. En cas de victoire, elle a prévu de poursuivre la soirée place de la Concorde, à Paris. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Nieulac