Ma maison : bonsaïs, une passion française

Cédric Di Maggio et les bonsaïs, c'est une histoire d'amour qui dure depuis près de 20 ans. Il a aujourd'hui le titre de formateur et il œuvre au sein du club "Passion Bonsaïs Club", à Valbonne (Alpes-Maritimes), qui organise des ateliers tous les quinze jours pour initier les débutants. Des amoureux de ces arbres en pot sont tombés dans le monde des bonsaïs, parfois sans savoir comment. Si vous n'avez pas la patience pour créer votre végétal, des spécialistes vous proposent des arbres qui peuvent atteindre les 100 ans, venant du monde entier. Les premiers prix sont autours de 30 euros, mais les plus anciens atteignent des fortunes. Depuis cinq ans, ils ont un succès fou. Un tel engouement que des chaînes spécialisées sur l'entretient de ces arbres sont même apparues sur la toile. Alors, si cela vous tente, celui qu'on appelle le végétal de compagnie vous donnera une délicieuse impression d'avoir un bout de forêt chez vous. Les spécimens tropicaux à l'intérieur et les autres sur votre balcon ou dans votre jardin. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, S. Humblot