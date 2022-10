Ma maison week-end : 365 jours au soleil !

Nous avons trouvé au cœur de l'Alsace une sorte de coquillage géant, à moins que ce ne soit un diamant tombé du ciel ou bien une soucoupe volante. Son occupant s'appelle Éric Wasseur, architecte et ébéniste. Il y a 12 ans, il a conçu et construit cette étrange maison bâtie en fonction de la trajectoire du soleil. Pour cela, pas besoin de tourner sur elle-même, elle est simplement bien orientée, plein sud. Et ses formes géométriques ont été minutieusement étudiées. Grâce à cet ensoleillement optimal, l'Héliodome permet d'économiser 80% d'énergie par rapport à une habitation classique. L'intérieur est composé de bois et de dalles en béton qui apportent une bonne inertie thermique à la maison. Il y fait frais l'été et chaud l'hiver avec une moyenne de 20 °C toute l'année sur 200 mètres carrés. Il consomme 250 euros de chauffage par an, de quoi faire rêver en pleine crise énergétique. Pour l'eau chaude, il existe des panneaux solaires sur l'arête, indique l'inventeur de l'Héliodrome. Côté prix, compter 2,500 euros le mètre carré, soit 750 euros de plus que pour une maison neuve en moyenne. Il existe actuellement une dizaine d'Héliodrome en France, en Suisse et en Allemagne sous toutes les formes. "En 12 ans, on les a lavées trois fois. Ce sont des vitres qui restent très propres. C'est l'avantage d'être incliné. Du fait que le vitrage est incliné, il reflète le sol et non pas le ciel, et les oiseaux ne viennent pas s'écraser contre les fenêtres", indique Éric Wasseur. TF1 | Reportage J. Roux, G. Trigodet