Ma maison week-end : le papier peint revient en force

Le papier peint n'est plus ringard, il est à la mode. Alexandra en vend depuis sept ans. Elle dessine elle-même la plupart de ses collections. Clairement, sachez-le, la tendance est au vert, la nature, dans le salon. Un peu plus loin à Paris, dans son atelier, une imprimante numérique gigantesque. Elle permet de fournir du papier peint sur mesure, adapté à la taille de votre mur. Un mètre carré coûte alors entre 70 et 100 euros. À ce prix-là, vous choisissez aussi la matière. Pour trouver du papier peint moins cher, mais toujours fabriqué en France, il faut se rendre dans la Somme. La dernière usine qui en produit fabrique huit millions de rouleaux par an. Face à ses concurrents, il a insisté sur l’export et a misé sur une créativité très flexible. Il faut s'adapter aux goûts de chaque pays. Prix moyen, 20 euros le prix de cinq mètres. Une équipe de graphistes élabore les prochaines collections, celles qui devraient être commercialisées dans quelques semaines. Si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, des sites internet vous proposent de personnaliser les motifs gratuitement. Changer la couleur de fond, ajouter ou retirer un élément. Enfin, pour une décoration encore plus personnelle, vous pouvez aussi tapisser votre photo de mariage. Bon goût ou nom, vous serez le seul juge. TF1 | Reportage Q. Fichet, K. Betun, E. Dumas