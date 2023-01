Ma maison Week-end : panneaux solaires à monter soi-même, une bonne affaire ?

Face au prix de l’électricité qui grimpe, Clément a sorti son échelle. Son objectif, c’est d’installer, lui-même, 20 panneaux solaires sur le toit de sa maison. Il n’est ni électricien, ni couvreur, mais juste bricoleur, et visiblement, cela suffit. Le kit est sur mesure. Dimensions du toit, consommation d’énergie, tout est étudié au préalable par le fournisseur. Quatre jours ont suffi à ce bricoleur, qui n’a pas le vertige pour fixer les panneaux solaires. Et s’il a choisi de le faire seul, c’était évidemment pour faire des économies. Et une fois le système branché, Clément a calculé qu’il devrait économiser 1 200 euros chaque année sur sa facture d’électricité. Christian l’a fait aussi il y a 6 mois et il a également choisi un kit photovoltaïque à installer seul. L’installation est moins ambitieuse que celle de Clément, mais aussi moins coûteuse, un peu moins de 800 euros pour quatre petits panneaux, qui lui permettent d’économiser environ huit euros par mois sur sa facture d’électricité. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Dumortier