Ma maison week-end : phytoépuration, pour remplacer la fosse septique

Sylvie Mahé est l'un des habitants équipés d'un jardin d'assainissement Amanlis en Ille-et-Vilaine. Contrairement aux apparences, ces herbes hautes dans son jardin ne sont pas qu'un simple massif décoratif. Depuis sept ans, ces plantes traitent toutes les eaux usées de la famille. Douche, toilette, vaisselle... Au bout de dix heures, l'eau ressort nettoyée. Pour en arriver là, les eaux usées passent par plusieurs couches de filtre, du sable, des gravillons puis des graviers. Les polluants liquides sont consommés par les bactéries qui se développent au niveau des racines des roseaux. Les matières solides, elles, restent en surface. Une partie est consommée par les plantes, le reste se décompose à l'air libre comme des composts sans fermenter. Voilà pourquoi ce jardin ne sent quasiment rien. Ce jardin d'assainissement aurait coûté 10 000 euros à Sylvie, légèrement plus cher qu'une fosse septique à l'installation, mais il n'y a ensuite aucun frais d'entretien à prévoir. La seule exigence, tailler les roseaux deux fois par an. Comme elle, de plus en plus de particuliers se convertissent à cette solution moins polluante. Dans une fosse septique, les eaux usées fermentent et libèrent du méthane. Ce gaz à effet de serre est 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Une pollution inexistante avec les jardins d'assainissement. Voilà pourquoi Benjamin Restif, responsable Qualité et SAV d'Aquatiris, en installe actuellement plus de 150 chaque mois. Cette société bretonne ambitionne de doubler le nombre de jardins plantés et forme chaque année une trentaine d'entreprises. L'objectif est de diffuser ce savoir-faire partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Derre