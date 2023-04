Ma maison week-end : tendance de braseros, ils débarquent dans nos jardins

Le salon du barbecue pourrait presque être rebaptisé « Salon Brasero ». Que ce soit les visiteurs ou les professionnels, tout le monde s’enflamme au salon. "Autrefois, on avait des cheminées, aujourd’hui, on a des matériels qu’on voit dans le salon, exceptionnels et aussi d’une précision au niveau des cuissons.", affirme Camille Constantin, chef cuisinier. Un brasero, c’est quoi ? C’est une cuve de métal dans laquelle on fait un feu. Vous y rajoutez une grille ou une plancha, et ça fait un barbecue nouvelle génération. « C’est plus qu’une tendance, c’est une fusée maintenant… Ce qui a créé cet engouement pour les braseros, c’est la convivialité des appareils.", dit Steeve Sudreau, braseros brazen. Les braseros sont plus conviviaux et cela convient à la recherche des clients du salon. "Avec des enfants, … On se dit qu’il faut vraiment une protection autour. Parce que sinon on a très peur qu’ils se brûlent.", exprime une cliente du salon. La protection en bois des braseros n’est d’ailleurs pas le seul choix possible. Plusieurs options sont disponibles au salon, comme : les fours à pizza adaptable, le tourne-broche pour les poulets du dimanche ou bien la table de jardin… Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Squary