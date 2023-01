Ma maison week-end : une maison pour demain, nomade et flottante

C'est une drôle de soucoupe flottante qui, parmi les voiliers et les vedettes du port de Trébeurden (Côtes-d'Armor), ne passe pas inaperçue. Murielle et Jacques-Antoine ont tout quitté pour la créer. Elle travaillait dans la communication, lui, dans l'industrie. Au départ, une idée un peu futuriste sortie tout droit d'un film James Bond "L'Espion qui m'aimait". Depuis, le couple commercialisait son projet. Ils y passent quelques-uns de ses week-ends en famille. À l'intérieur, vous avez 50 m² où tout est rond, du sol au plafond en passant par la baignoire et même le lit. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Il suffit de se retourner pour être à nouveau étonné. Avec une canne à pêche, on peut alors pêcher directement dans sa chambre. Tout autour, vous bénéficiez d'une vue à 360°C, même sous l'eau. Et concernant le tant redouté mal de mer, vous n'avez pas de souci à se faire. "Cette maison ne bougera pas. Elle est doublement stable puisqu'on peut doubler son poids en chargeant les coffres périphériques avec de l'eau de mer", rassure Jacques-Antoine, propriétaire de la maison "Anthenéa" à Trébeurden. La maison est aussi autonome en énergie pendant 36 heures grâce à cinq panneaux solaires sur son toit. Quant à l'eau, elle est puisée directement en mer puis désalinisée pour être utilisée à bord. Elle est ensuite filtrée puis rejetée propre en mer. Comment est-elle construite cette maison dernière génération ? En tout cas, pour s'offrir cette structure flottante, il faut débourser 420 000 euros hors taxe. Le prix pour vivre les pieds dans l'eau. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel