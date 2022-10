Ma maison week-end : une maison tout en rondins

Avoir des murs tout en rondeurs, ce n'est pas toujours pratique. Mais pour Périnne et Fabrice, ce ne sont que de petits désagréments. Ils vivent depuis sept ans dans une maison en rondin de bois, au milieu de la campagne alsacienne. Ils n'ont jamais regretté d'avoir dépensé 350 000 euros. Évidemment, une fois posés, les rondins ne peuvent plus être remplacés ou simplement percés, il faut donc tout prévoir. Prévoir avant de concevoir, c'est le principal travail du fustier, le spécialiste de ce type de construction. Matthias Diddens est en train de terminer une maison de 140 mètres carrés. Les chantiers de Matthias commencent en automne, lorsqu'il faut choisir en forêt tous les bois qui lui serviront l'année suivante. Il utilise uniquement des épicéas. Une fois coupés puis écorcés, les bois peuvent être taillés au millimètre, car c'est la précision de leur assemblage et l'isolant posé dans chaque rondin qui leur rendra hermétiques. Un bois isolant qui continue à vivre une fois posé. Il faut donc occuper la construction pour la rééquilibrer régulièrement. Mais pas de quoi inquiéter Christine, elle a choisi de réaliser elle-même une grosse partie de son chalet pour faire des économies. Christine espère profiter de son chalet au printemps prochain. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, J. Susselin