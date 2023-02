Ma maison week-end : vivre sur une péniche, une bonne affaire ?

La péniche Freycinet de 1957 est le modèle le plus répandu. Elle est destinée au transport de marchandises. Frédéric Pierret et sa femme l'ont acheté il y a trois ans. Ils l'ont entièrement transformé. Ils ont créé une partie haute qui n'existait pas auparavant. La pièce est encore un chantier, mais elle servira bientôt de cuisine. L'ancienne cale fait déjà office de salon, mais il reste encore beaucoup à faire, surtout quand on réalise les travaux soi-même. Pendant ses courses, Frédéric a acheté de la fibre de verre pour cacher les fissures. Il a aussi pris du PVC pour la salle de bain. C'est plus léger, donc plus facile à transporter. Car autre contrainte, la péniche n'est pas accessible en voiture. Il faut parcourir 600 mètres pour la trouver. Et payer 600 euros par mois pour pouvoir stationner en bord de Seine, mais pour le couple, c'est une bonne affaire. Avec 180 m² habitables, un appartement situé dans le même quartier aurait été inaccessible, car cela aurait coûté au moins cinq fois plus cher. TF1 | Reportage L. Adda, S. Maloiseaux