"Ma nouvelle vie" : ce pilote d'hélicoptère et ces deux sœurs couturières mettent leur talent au service des autres

Le protocole a changé, mais la mission de Karim Abdelaziz reste la même : secourir et transporter des malades en urgence vitale. Une opération qui nécessite une concentration extrême. Éveline et Chantal, elles, ont transformé leur atelier de robes de mariée pour la bonne cause. Leurs créations sont offertes aux Ehpad et à la Croix-Rouge de Nemours. Chacun à leur échelle, ces personnes ont mis leur talent au service des autres pour un avenir plus solidaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.