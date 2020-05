"Ma nouvelle vie" : la création continue pour les artistes malgré le confinement

Depuis la mi-mars, Christophe Servas, comédien, partage des tutoriels sur Internet. Il crée des instruments de musique avec des déchets dans son atelier niçois. Jean-Yves Ducret, quant à lui, est luthier. Spécialisé dans la conception de guitares électriques, depuis le 13 mars, son atelier est désormais au fond de son jardin. Il y gère son travail et ses enfants en même temps. Les deux artistes se sont adaptés au confinement. Depuis chez eux, ils continuent de créer chacun à leur manière.