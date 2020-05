"Ma nouvelle vie" : le chef étoilé Emmanuel Renaut prend sa revanche sur le coronavirus

Le chef étoilé Emmanuel Renaut a eu le coronavirus. La maladie l'a éloigné de son restaurant de Megève pendant plusieurs jours. Il a perdu les sens du goût et de l'odorat pendant un mois et demi. De retour dans ses cuisines, le restaurateur a mis son talent au service d'une nouvelle clientèle pour prendre sa revanche sur le Covid-19. Il a abandonné ses menus à 280 euros pour proposer des paniers-repas à emporter. Ils sont composés de plats bistronomiques à base de produits frais et locaux pour 35 euros.