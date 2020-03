Ma nouvelle vie" : les confidences d'un champion d'escrime

Depuis l'annonce du report des JO de Tokyo, Mathias Biabiany, champion d'escrime, est retourné auprès des siens en Guadeloupe. Dans ce territoire d'Outre-mer, le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué il y a quinze jours. "Le phénomène touche le monde entier, pas que le monde du sport. Le plus important, c'est de prendre soin de nous et des autres. Il faut qu'on reste confiner chez nous et qu'on reste solidaire" a-t-il terminé son journal de bord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.