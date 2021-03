Ma nouvelle vie : que sont-ils devenus un an après ?

C'est un sourire dans un regard, un petit mot, un geste. Ce sont toutes ces attentions qui font tenir depuis un an les habitants de cette résidence pour seniors autonomes. En mars 2020, la directrice avait filmé pour nous son quotidien confiné. En prenant toutes les précautions, nous sommes allés la voir à Nîmes pour nous replonger avec elle dans cette année que personne n'avait imaginée. "Ça m'émeut à la fois. Puis quelque part aussi , je me dis, on avait l'impression à ce moment-là que ça serait vraiment une parenthèse dans nos vies. Mais elle n'est toujours pas fermée", précise Stéphanie Villard-Gileni, directrice de la résidence "Senioriales" à Nîmes (Gard). Le protocole sanitaire va s'alléger. Il était temps de donner des perspectives aux pensionnaires. La directrice de l'établissement s'efforce donc de recréer cette vie d'avant, ces moments conviviaux pour qu'ils puissent retrouver leur sourire. Ce jour-là, elle a réuni quelques résidents autour d'un cours de cuisine. Marie a emménagé dans la résidence après le premier confinement. Un grand changement à 98 ans. Avec la pandémie, la solitude était devenue trop grande. Alors, les pensionnaires aiment se retrouver par petit groupe. Enfants, petits-enfants, maris, femmes... C'est bien la famille qui leur a manqué depuis un an. Mais en attendant ces retrouvailles, le jeudi, les résidents chantent. Tous en chœur, ils s'imaginent la pandémie passer comme un lointain souvenir.