"Ma thèse en 180 secondes" : la Suisse remporte le premier prix

Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un One Man Show et ces gens ne sont pas des comédiens, mais des scientifiques, des chercheurs. "Ma thèse en 180 secondes", c'est l'occasion pour les doctorants du monde entier de venir présenter leurs travaux en public. Les règles : trois minutes pas plus et un discours très imagé pour être compris de tous. Pour Yohann Thenaisie, finaliste suisse et doctorant à l’Université de Lausanne, "c'est au moins utile pour les scientifiques pour savoir communiquer la science. C'est utile pour qu'elle soit connue du grand public aussi. Mais ne serait-ce que formuler sa propre recherche, c'est une compétence que beaucoup de scientifiques n'ont pas". Paul Dequidt est le candidat qui représente la France. Il travaille au CHU de Poitiers sur un appareil à IRM, l'un des plus perfectionnés du monde. La thèse de Paul, "Comment utiliser l'Intelligence artificielle pour prévoir le développement des tumeurs cérébrales". "Les chercheurs sont souvent décrits comme évolués dans des sphères un peu isolées du reste du monde. Et donc, vulgariser la science ça permet de la populariser, de la rendre accessible également", explique le finaliste français et doctorant de l'Université confédérale Léonard de Vinci. Cette année, c'est la Suisse qui a remporté le premier prix, mais en participant à cette finale, tous les candidats ont gagné une visibilité mondiale de leurs travaux. Ces jeunes chercheurs sont l'avenir de la science. Une science plus proche et plus compréhensible pour chacun d'entre nous.