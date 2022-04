Machines à café à broyeur : le grain moins cher que la dosette ?

Des arômes décuplés, un design travaillé et la promesse de passer pour un vrai barista auprès de ses invités. Les machines à café à broyeur sont désormais en tête des ventes avec des prix parfois exorbitants. Alors comment s'y retrouver ? Il y a deux mois, Alain a acheté une machine à broyeur à 700 euros. Très vite rentabilisé par rapport à son ancienne machine à capsule. "Les dosettes, ça coûte entre 30 et 40 centimes. On a la chance de recevoir beaucoup de monde, alors on consomme pas mal de café. Là, ça devient vraiment intéressant d'avoir une machine qui broie le café", a-t-il expliqué. Une alternative sans déchet qui leur semble aussi plus naturelle. Dans ce magasin, les machines avec broyeur représentent aujourd'hui un tiers des ventes. Pour concurrencer les capsules, l'argument économique est le premier avancé par les fabricants. Nous avons fait le calcul. Si vous achetez une machine d'entrée de gamme à 400 euros et que vous consommiez au moins quatre cafés par jour, votre achat sera rentabilisé en deux ans. Plus la machine est chère, plus elle est équipée d'accessoires. Mais une fois la machine acquise, encore faut-il savoir choisir les grains. Deux possibilités : se fournir en grande surface où il est moins cher ou bien chez un torréfacteur artisanal. Antoine Daunay, torréfacteur artisanal chez Flaherty, nous assure, le café industriel est plus amer et de moins bonne qualité. "Dans la torréfaction industrielle, d'énormes quantités de café vont être chauffées à d'énormes températures, plus de 1 000 °C, alors qu'au-dessus de 250 °C, l'arôme du café baisse", a-t-il indiqué. Pour savoir si la différence est si flagrante, nous avons demandé à deux clients de déguster à l'aveugle un café préparé avec des grains achetés en grande surface et un autre avec un grain torréfié de manière artisanale. Sans hésiter, tous les deux parviennent à identifier le café industriel. Enfin, pour un bon vin, l'origine géographique du café déterminera ses arômes et son amertume. Il ne reste qu'à goûter pour trouver la variété qui vous conviendra. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre