Macron-Philippe : les raisons d'une rupture

Après s'être suivi de près pendant trois ans, les cotes de popularité d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron se sont séparées au mois d'avril. L'ancien Premier ministre a devancé le président pour son départ. Des questions interpellent beaucoup nos concitoyens depuis ce vendredi matin. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé de se séparer d'Édouard Philippe ? Y a-t-il eu divergence sur le fond ? Le président a-t-il pensé à 2022 ? Retour sur ce couple exécutif Macron-Philippe.