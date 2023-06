Macron solliciterait Tesla en France ?

C’est la bataille du siècle qui oppose toutes les capitales à tirer les méga-usines de composants électroniques ou de batterie pour voitures. Jamais il n’y a eu autant de grands projets qu’aujourd’hui depuis les trente glorieuses. La géographie industrielle mondiale se recompose sous l’effet de l’innovation et de la rivalité géopolitique entre Chine, Amérique et Europe. Dans ce combat, faire venir Tesla en France constituerait une prise de guerre. Le premier critère pour la décision du constructeur auto serait le montant des subventions. L'unité, c’est le milliard d’euros. L’Américain en aurait obtenu une dizaine de l’Allemagne. Son deuxième critère serait la disposition d’une source d’énergie décarbonée et peu chère. Avec le nucléaire, la France possède un sérieux avantage. Le troisième élément, inattendu, c’est le terrain. Tesla a besoin de 150 hectares. Ce n’est pas facile à trouver dans un pays comme la France, entre les contraintes de la géographie et celles de la sur-réglementation. Deux sites ont été identifiés à Dunkerque et à en Île-de-France. Encore faudra-t-il garantir la vitesse de construction.