Les Macron, un couple qui fascine

Contrairement aux Trump qui sont connus pour l'instabilité de leur relation, les Macron ne cessent d'afficher leur complicité. Emmanuel et Brigitte Macron se rassurent et se conseillent en permanence sous les yeux des caméras. En Chine, en Inde, le président n'aime pas que son épouse soit en retrait par rapport à lui. Un couple atypique qui passionne depuis le début la presse internationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.