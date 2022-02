Madagascar : 600 000 personnes sur la route du cyclone

Nous sommes dans une commune de Madagascar, située en plein sur la trajectoire du cyclone. Le vent souffle déjà très fort quand soudain la toiture d'un lycée s'envole. À quelques centaines de mètres de là, se trouve la maison de Maude Brun, une expatriée française. Nous avons réussi à la joindre. Il n'y a plus d'électricité chez elle. Elle est obligée de s'éclairer à la bougie. L’œil du cyclone vient tout juste de toucher la côte Est de Madagascar, marquant le début d'un épisode particulièrement violent. Des rafales à 220km/h, des vagues de plus de dix mètres de haut et des pluies torrentielles. Batsirai va maintenant traverser le pays à toute vitesse en suivant ce couloir où vivent 600 000 habitants. De nombreuses familles s'entassent dans les rares bâtiments en béton. Les conditions sont extrêmement précaires. Les Malgaches se remettent à peine d'une tempête tropicale qui a fait 55 morts il y a dix jours. Un pays particulièrement vulnérable aux changements climatiques. Selon les autorités, ces catastrophes climatiques coûtent aujourd'hui au pays un milliard de dollars par an. Les Nations unies promettent une aide humanitaire rapide une fois le cyclone passé. T F1 | Reportage P. Corrieu, S. Py