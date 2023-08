Madagascar : la danse des baleines

Au-dessus de l'Océan Indien, la grâce d'un ballet synchronisé. La parade d'un bond de mastodonte, le rendez-vous annuel de cétacés géants, dont des adultes pouvant mesurer jusqu'à quinze mètres et peser chacun entre 35 et 45 tonnes. Au large de Madagascar, c'est le spectacle de l'hiver austral. Pour y assister, il faut se préparer depuis l'île de Sainte-Marie. Rendez-vous ce matin-là avec des visiteurs, impatients d'organiser cette sortie en mer, pour aller voir les baleines à bosse. Des cétacés qui font partie de la famille des baleines bleues, les plus grands animaux vivants sur terre. Leur guide, une passionnée de mammifère marin, Charlotte Gibson. Elle va accompagner des touristes spécialement venus d'Europe et du continent africain, en espérant vivre un moment magique. Mais pour apercevoir les baleines, il faut un peu de baraka, un peu de chance pour passer entre les vagues d'une météo capricieuse, en cet hiver austral, où la mer a ses humeurs. Après 30 minutes de croisières, nous y sommes, sur un site où des baleines à bosse auraient été aperçues. Pour l'instant, c'est le calme plat, mais plus pour longtemps. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Fandio, B.S. Pom