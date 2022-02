Madagascar, la menace du cyclone

Par endroits, le cyclone annonçait son arrivée imminente avec des premières rafales ce samedi matin. Ici, la mer commence à s'agiter progressivement. Et pour le moment, le vent ne secoue que légèrement les palmiers. Alors, les habitants ne semblaient pas réaliser ce qui se prépare. On vous montre le cyclone Batsirai sur une image satellite. D'une superficie comparable à celle de l'Hexagone, il devrait frapper la région de Mahanoro cet après-midi. Au total, 600 000 personnes se trouvent sur sa trajectoire. Depuis vendredi, les habitants situés sur la côte-est du pays font ce qu'ils peuvent pour protéger leurs maisons. Des rafales à 220 km/h, des vagues de plus de dix mètres de haut et des pluies torrentielles, voilà ce qui attend les habitants. Certaines villes sont très isolées et cela pourrait compliquer l'arrivée des secours. Même la capitale, pourtant située dans les hautes-terres, pourrait être touchée par des inondations. À noter que le pays, l'un des plus pauvres au monde, est déjà confronté à la sècheresse et se remet à peine d'une autre tempête tropicale qui a fat 55 morts il y a dix jours. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Py