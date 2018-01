Made in France : Aigle vend un nouveau modèle de bottes stylées et chics

Depuis 1853, Aigle fabrique des bottes en caoutchouc. Devenue le leader français du domaine, cette société, créée à Châlette-sur-Loing près de Montargis, exporte une grande partie de ses produits en Asie. Pour son développement, l'entreprise se lance dans le milieu de la mode avec le style chic et l'élégance à la française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.