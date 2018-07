Made in France : Beuchat International ou le savoir-faire marseillais dans la plongée sous-marine

La société Beuchat International a été créée en 1934. Leader mondial dans la fabrication d'équipements de plongée, l'entreprise travaille sur les futures combinaisons pour femmes. En effet, les plongeuses sont de plus en plus nombreuses. Et elles ont des exigences sur la coupe et les couleurs. La firme fabrique également les masques et les palmes, mais le produit-phare qui fait connaître la marque dans le monde entier reste l'arbalète sous-marine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.