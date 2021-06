Made in France : ces start-up qui carburent à l'hydrogène

Découvrez la première Berline à hydrogène française. Elle a une allure de bolide. Ses performances atteignent 1 000 km d'autonomie. Et elle se recharge en trois minutes, un record. Les 1 000 premières voitures peuvent déjà être réservées. Elles devraient être sorties d'usine en 2025. Les innovations s'enchaînent. Amarré à Saint-Tropez, ce yacht, unique au monde, est alimenté par l'hydrogène. Ce qui surprend, c'est le silence du bateau alors qu'il est allumé. Sans bruit, sans carburant, sans émission de CO2, ce yacht est propre. La France fait partie des pionniers et investit très tôt dans la recherche et dans la création d'une filière notamment avec de nombreuses petites entreprises qui innovent. Sur la côte basque, trois cents vélos sont déjà sortis d'une entreprise. Leur atout est la longévité. Une pile à combustible dure douze ans là où celle d'un vélo électrique donne des signes de faiblesse dès trois ans. Mais le frein, c'est pour l'instant son prix qui s'élève à 4 000 euros. "Aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher dans ces vélos, c'est l'évolution technologique française qu'on retrouve avec le stockage d'hydrogène et la pile à combustible placée dans une boîte noire qui coûte à peu près 2 000 euros. C'est ce qu'on cherche à réduire actuellement", précise Pierre Forté, président fondateur de l'entreprise Pragma Industries à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.