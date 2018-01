Made in France : les charentaises sont de retour dans les magasins

Les charentaises font leur grand retour dans les magasins. Autrefois appelées les silencieuses, ces pantoufles permettaient de ne pas faire du bruit. Mais, cette fois-ci, elles reviennent sans leurs côtés discret et classique. Les nouveaux modèles de charentaises sont beaucoup plus stylés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.