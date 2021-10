Made in France : chausser pour durer

La Michael de la marque Paraboot a 70 ans. Encore aujourd'hui, ce modèle indémodable représente une vente sur cinq de cette société. La chaussure est fabriquée dans une usine au pied des Alpes en Isère. Chaque paire est confectionnée à la main, avec des matériaux 100% français. À commencer par le cuir, réputé de meilleure qualité. Découpées dans la peau, les pièces de cuir pour le haut de la chaussure sont cousues les unes aux autres. Chaque modèle a son propre moule. Pour fabriquer une paire, il faut entre quatre et cinq semaines et 150 opérations manuelles au total. Il reste la semelle, en caoutchouc, l'ADN de la marque. Car c'est le fondateur Rémy Richard qui l'a inventé dans les années 20. Elle se fabriquait sur place. Les rondins de caoutchouc bruts placés dans un moule sont cuits à haute pression. Aujourd'hui, la marque est l'une des seules au monde à ne pas sous-traiter la fabrication de ses semelles. Elle n'est jamais en rupture de stock au niveau des semelles et peut assurer le suivi de la production sans aucun problème. L'entreprise existe depuis 113 ans. Le secret d'une telle longévité est de jouer sur la texture et les couleurs. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.