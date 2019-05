Made in France : au cœur de la dernière fabrique à clous d'Europe

Sur un chantier, les clous sont petits par leur taille, mais grands par leur utilité. La dernière usine d'Europe en la matière est française. Elle a été fondée en 1888 par un certain Monsieur Rivierre. La Clouterie Rivierre possède un catalogue de 2 800 références. Depuis plus de 130 ans, les choses n'ont pas beaucoup changé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.