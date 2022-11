Made in France : des produits vraiment français ?

Les avez-vous remarqués ces petits drapeaux bleu-blanc-rouge, ces étiquettes promettant une fabrication 100 % française ? Il y en a partout et les consommateurs en sont fous. "Tous mes produits de beauté, mes savons, etc sont made in France", confie une jeune femme. Cette boutique l'a bien compris. À l'intérieur, vous n'y trouvez que des articles faits en France. Mais dans les rayons, il a tout de même une exception. Certains produits ne sont pas 100 % Made in France, comme l'explique Juliette D'Incamps, gérante du "Bazar français" à Paris (6e). D'où une question : qui a le droit de mettre l'étiquette "Made in France sur ses produits ?" Nous avons mené l'enquête, texte de loi à l'appui. Au salon du Made in France, nous avons rencontré Yves Jégo, spécialiste à l'origine de la création d'un label garantissant l'origine française des produits. En clair, de par ses explications, un tee-shirt fait avec du coton indien teint en Turquie mais cousu en France, est aux yeux de la loi française. Pour Marion Lemaire, fondatrice de la marque SPLICE et fabricante de vêtements 100 % français, certains en profitent pour frauder. D'autant plus qu'aucun contrôle n'est réalisé en amont pour certifier l'origine d'un produit. Selon une récente étude, le manque à gagner pour l'industrie française serait de 4,5 milliards d'euros. Alors, un conseil, méfiez-vous des termes flous comme "contrôlé en France", "marque 100 % française", ou encore "élaboré en France". TF1 | Reportage C. Diwo, S. Prez, X. Boucher