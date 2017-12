Made in France : Duralex, un verre indémodable et incassable

La société Duralex a été créée par Saint-Gobain, durant la seconde guerre mondiale. Installée dans le Loiret, l'entreprise produit quatre-vingt-dix millions de verres chaque année. En octobre, l'usine a investi douze millions d'euros dans de nouvelles machines, pour obtenir des verres plus brillants. Elle espère ainsi conquérir de nouvelles parts de marché à l'international. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 01/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.