Made in France : l'effervescence autour d'un comprimé

Les comprimés effervescents font actuellement partie de notre quotidien. Leur découverte a eu lieu dans le Lot-et-Garonne en 1935. En effet, le cardiologue Camille Bru a observé le système digestif et a constaté que l'effervescence jouait un rôle dans la digestion. Il a élaboré le premier remède gazeux contre les brûlures d'estomac et a fondé son laboratoire pharmaceutique pour commercialiser ses pastilles révolutionnaires. Dans les années 60, son fils y a incorporé de l'aspirine, puis du paracétamol. Ainsi, l'entreprise est devenue un pionnier dans les médicaments effervescents.