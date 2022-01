Made in France : la Billig, une invention bretonne

C'est un accessoire indispensable que l'on retrouve presque dans tous les foyers bretons. Il s'agit de la Billig, un appareil pour faire des crêpes. Sur cette plaque de fonte, il faut trouver le bon geste. La Billig est née dans les ateliers de Krampouz, qui veut dire crêpe, il y a un peu plus de 72 ans. L'inventeur était électricien et voulait aider sa belle-sœur qui n'avait plus de cheminée pour installer sa crêpière en fonte. Il lui a donc confectionné un réchaud à gaz sur lequel elle pouvait placer sa plaque en fonte. La première crêpière est née. Il y a 40 ans, l'entreprise crée une Billig électrique pour les particuliers. Son apparence a un peu évolué, mais aujourd'hui encore, c'est un produit phare dont le secret réside sous la plaque de fonte. Chaque appareil est conçu et fabriqué à Pluguffan (Finistère). Ces Billig électriques se vendent au prix de 250 euros environ et sont conçues pour durer au moins dix ans. Une chose est sûre, la belle histoire bretonne n'a pas fini de rayonner. Reportage > TF1 | Reportage T. Lagoutte, L. Larvor, A. Janssens