Made in France : la cacahuète s'est fait une place dans les Landes

C'est dans les Landes, au milieu des pins, que se trouve l'une des rares exploitations de cacahuète françaises que nous avons visitée. Cultivée dans la région depuis les années 90, l'arachide apprécie le sol landais. Une terre sablonneuse parfaitement adaptée à sa culture et qui donne un goût particulier à la cacahuète. "On est à 10 km de l'océan, ça pourrait donner un goût salé direct à la cacahuète, mais non. Ce terroir-là, ça donne un petit goût sucré", indique Thomas Delest, co-gérant de la ferme Darrigade à Soustons. L'histoire a commencé dans le jardin de son grand-père. Dans les années 50, il sème quelques cacahuètes sud-américaines. 40 ans plus tard, c'est le début de la culture en plein champ. La légumineuse tropicale se fait au climat local. "On cultive une variété qui est très précoce, qui va se développer très vite, qui correspond à notre climat qui est beau et chaud, mais aussi assez court dans le temps", explique le jeune homme. Les cacahuètes récoltées sont vendues à la ferme. Pas question de rivaliser avec les géants chinois ou américains, la cacahuète se veut locale. Peu à peu, la légumineuse de Soustons s'est fait un nom. Des chefs étoilés la travaillent sous toutes ses formes. Cette année, plus de 20 tonnes de cacahuètes seront récoltées.