Made in France : le buggy des neiges

Quel que soit l'obstacle, il le franchit, mais sans faire de bruit, car le Swincar est un engin tout-terrain entièrement électrique. Nous l'avons testé pour la première fois. Le siège est confortable et la prise en main très rapide, car tout se fait au volant. À 30 km/h au maximum, aucun souci pour freiner. Le Swincar est surtout le plaisir de pouvoir s'évader hors-piste, quelle que soit l'épaisseur de neige. Les beaux paysages forestiers des Vosges défilent en silence et sans effort. Cela fait 6 ans que le Swincar existe depuis que Pascal Rambaud, passionné de montagne et de mécanique, a conçu et breveté un système de châssis pendulaire désarticulé sur quatre roues motrices. Aujourd'hui, son atelier dans la Drôme produit 150 modèles par an avec un maximum de pièces fabriquées en France. La propulsion électrique favorise aussi le succès du Swincar en France et à l'étranger. À 15 000 euros, l'unité, Lionel Derendinger a très vite rentabilisé ses modèles dans les Vosges avec des sorties encadrées à 60 euros de l'heure. Le Swincar peut s'utiliser à toute saison et sur tout le terrain y compris par des personnes à mobilité réduite. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse. C. Buisine