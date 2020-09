Made in France : le masque en tissu antibactérien est-il une bonne idée contre le Covid-19 ?

Dans l'Hexagone, l'épidémie de coronavirus a beaucoup stimulé les recherches dans les laboratoires scientifiques, mais aussi dans les entreprises. La société Mon masque de France, installée près de Soissons (Aisne), a ainsi inventé des masques antibactériens et antivirus. Certains blocs opératoires, des dirigeants de grandes surfaces et leurs salariés, les ont déjà adoptés. Mais est-ce une bonne idée en ce temps de pandémie ? Qu'en est-il du prix ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.