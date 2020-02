Made in France : le producteur de la crème Mont Blanc ne craint pas la crise

Installée en Normandie depuis 1952, la crème Mont Blanc dans sa boîte en fer est pour beaucoup, une boîte à souvenirs. Pour des générations d'enfants, elle restera comme le dessert de dépannage par excellence. Mais elle est ensuite doucement tombée en désuétude. Les dirigeants ont donc eu la bonne idée de s'associer à une autre marque française. L'usine ne cesse aujourd'hui d'embaucher et comptera bientôt 200 salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.