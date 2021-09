Made in France : le retour en force et en couleur des galoches du Cantal

Depuis des siècles, c'est la même recette : un morceau de bois ciselé, une pièce de cuir découpée et des pointes enfoncées. Et depuis des siècles, le même plaisir aussi pour celles et ceux qui les ont aux pieds. "C'est pratique. On est bien dedans", témoigne une femme. "Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces couleurs. Quand on pense aux sabots, on pense à marron ou noir", ajoute une autre. Il y a 40 ans dans le Cantal, 15 000 exemplaires étaient envoyés chaque semaine dans toute la France. Éric Mas a aujourd'hui du succès, mais il est le dernier fabricant français de galoche 100 % artisanale. "Ce qui fait son succès aujourd'hui, c'est qu'on l'a modernisé en mettant plein de couleurs pour faire comme avant avec la modernité de maintenant", dit le créateur des galoches du Cantal. Il faut en moyenne 2 h 30 pour concevoir une galoche. Nicole Lavergne est couturière. Elle a délaissé la finesse des tissus pour le cuir d'une épaisseur de 3 mm. "La première couture se fait à plat, mais la deuxième, ce n'est pas du tissu, comme c'est très rigide, il faut le tordre. On est obligé de tordre le cuir pour pouvoir le coudre bien droit", explique-t-elle. Vient ensuite la délicate étape du cloutage. Les finitions garantissent la bonne tenue du soulier. Avec plus de 3 000 paires vendues chaque année, les galoches du Cantal s'exportent aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis et au Canada. En moyenne, un exemplaire coûte entre 90 et 130 euros.