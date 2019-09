Made in France : le spécialiste tricolore des salles d'escalade

La société Entre-Prises vient d'être choisie pour construire le mur d'escalade des Jeux olympiques de Tokyo. Ce n'est pas un hasard, car nous nous sommes entichés de cette discipline. Elle est devenue l'un des sports préférés des urbains et attire plus d'un million de personnes chaque année dans notre pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.