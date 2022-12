Made in France : les jeux d’arcade reviennent en force

Dans le salon de cette famille, elles ont une place centrale. Ils disposent de deux bornes d'arcade sur lesquelles jouent chaque jour les sept enfants et les parents. Sur l'écran, on peut voir des milliers de jeux de réflexion, de course d'avion ou de combat. Leurs meubles ont été conçus à Tours. Au fond d'un magasin de jeux vidéo, on trouve un atelier discret. En dix ans, l'entreprise a fabriqué un millier de bornes, toujours de manière artisanale. C'est du Made in France à quelques détails prêts comme les boutons ou les fils qui sont importés du Japon ou des Etats-Unis. Mais les décors, eux, sont bel et bien locaux. Chaque borne peut être entièrement personnalisée. Les prix vont de 500 à 4 000 euros pour les plus sophistiquées, lorsque vous souhaitez avoir un modèle unique, par exemple. Mais les commandes sont parfois farfelues. Pour ces entreprises, le prochain défi sera de s'inviter dans des lieux publics avec des bornes résistantes, 100 % métalliques. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot