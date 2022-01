Made in France : les olives noires de Nyons, l'art d'une huile d'exception

Sur les hauteurs de la Drôme Provençale, là où se dressent des oliviers centenaires, de petites pinces s’affairent depuis quelques jours. “Pour ramasser, on prend toujours le haut de la tige et on tire de l’extérieur, au fait, pour ne prendre que les olives.” Une technique ancestrale pour une olive d’exception, cultivée depuis plusieurs siècles. Voilà quinze ans que Patrick Bertrand cueille l’olive noire de Nyons. Cette variété, résistante au froid, est la première olive de France à avoir obtenu l’appellation d’origine contrôlée. Les olives sont ensuite triées une par une, puis expédiées quelques kilomètres plus loin, à l’un des vingt moulins accrédités encore en activité. Des olives broyées et pressées pour extraire ce jus si précieux. Une huile haut de gamme à 25 euros le litre, au succès grandissant. Les ventes d’huile ont augmenté de 35% en cinq ans. La majorité des produits sont vendus directement chez le client grâce à cette épicerie ambulante. Huile, tapenade, mais aussi des dérivés : bâtonnets apéritifs ou encore crème hydratante, qui font le bonheur des habitants. L’occasion aussi d’une petite pause pour déguster. Les olives noires de Nyons seront cueillies tous les jours jusqu’à fin janvier. Elles serviront à agrémenter vos plats et vos apéritifs tout au long de l’année. T F1 | Reportage C. Eckersley, J. Chaize