Made in France : le marbre fait son grand retour

Le marbre a fait la splendeur des châteaux et des églises et est apprécié depuis l'Antiquité. Cependant, concurrencé par le granite et les matériaux synthétiques dans les années 60, il était tombé en désuétude. À la grande surprise des professionnels et tiré par l'industrie du luxe, le marché est reparti à la hausse. C'est un marbre gris, exploité dans les Alpes du nord, qui fait la renommée de notre pays. Il s'agit de Bleu de Savoie.