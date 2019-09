Made in France : on craque pour la biscotte

La biscotte est une recette vieille de plus de deux siècles. Elle a été popularisée durant la Première Guerre mondiale et elle a encore une place de choix dans nos placards. Dans tout le pays, la Dordogne est le seul endroit où sa fabrication est encore faite de façon artisanale. Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, le pain de mie cuit à deux reprises, comme son nom l'indique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.